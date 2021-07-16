Білорусь розраховує, що Росія покриє її збитки від санкцій Заходу

Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р

Очільник білоруського уряду Роман Головченко вважає, що підтримка Росії повністю перекриє можливі наслідки для Білорусі від західних санкцій.

Про це повідомляє БЕЛТА.

За словами Головченка, це питання піднімалося під час зустрічі Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Сторони домовилися пропрацювати спільний план, який має допомогти у протидії санкційному тиску.

Деталі плану прем'єр-міністр Білорусі наводити не став, пославшись на чутливість теми.

"Це стосується кредитно-фінансової підтримки білоруської банківської системи, страхування укладених нами угод. Тому у нас немає сумнівів, що в цій частині підтримка Росії повністю перекриє ті можливі наслідки, на настання яких розраховують ті, хто ці санкції вводить", - заявив Головченко.

Він додав, що РФ вже напрацювала “багатий досвід у протидії санкційному тиску”.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін під час недавньої зустрічі домовилися, серед іншого, спільно протидіяти санкціям Заходу.

Раніше Олександр Лукашенко запевняв, що Білорусі та Росії не страшні західні санкції. Він також наголошував, що будь-які санкції - це можливості.