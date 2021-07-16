Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
ГоловнаСвіт

Білорусь розраховує, що Росія покриє її збитки від санкцій Заходу

Це стосується кредитно-фінансової підтримки банківської системи Білорусі, страхування укладених угод.

Білорусь розраховує, що Росія покриє її збитки від санкцій Заходу
Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р
Фото: kremlin.ru

Очільник білоруського уряду Роман Головченко вважає, що підтримка Росії повністю перекриє можливі наслідки для Білорусі від західних санкцій.

Про це повідомляє БЕЛТА.

За словами Головченка, це питання піднімалося під час зустрічі Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Сторони домовилися пропрацювати спільний план, який має допомогти у протидії санкційному тиску. 

Деталі плану прем'єр-міністр Білорусі наводити не став, пославшись на чутливість теми.

"Це стосується кредитно-фінансової підтримки білоруської банківської системи, страхування укладених нами угод. Тому у нас немає сумнівів, що в цій частині підтримка Росії повністю перекриє ті можливі наслідки, на настання яких розраховують ті, хто ці санкції вводить", - заявив Головченко.

Він додав, що РФ вже напрацювала “багатий досвід у протидії санкційному тиску”.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін під час недавньої зустрічі домовилися, серед іншого, спільно протидіяти санкціям Заходу.

Раніше Олександр Лукашенко запевняв, що Білорусі та Росії не страшні західні санкції. Він також наголошував, що будь-які санкції - це можливості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також