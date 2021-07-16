Байден і Меркель підписали декларацію проти агресії РФ

Президент США Джо Байден і канцлерка ФРН Ангела Меркель за підсумками зустрічі у Вашингтоні 15 липня підписали "Вашингтонську декларацію".

У документі йдеться про створення "німецько-американського форуму майбутнього" і про "економічний діалог", передає DW.

Це "документ, що підтверджує нашу прихильність твердим демократичним принципам, які лежать в основі обох наших країн, а також те, як ми будемо їх застосовувати, щоб відповідати на найбільш значущі виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня. Обидві наші країни розуміють необхідність доказу того, що демократії зможуть задовольнити потреби наших людей в другій чверті 21-го століття", - заявив Байден на пресконференції в Білому домі.

Він додав, що США та Німеччина будуть відстоювати демократичні принципи й спільні права, коли "бачитимемо, що Китай або будь-яка інша країна працюють над тим, щоб підірвати вільні й відкриті суспільства".

У декларації наголошується, що США і ФРН вважають НАТО головним елементом гарантування безпеки Європи та підкреслюють прихильність принципу спільної оборони. У зв'язку з цим на пресконференції Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати й Німеччина продовжать "виступати єдиним фронтом для захисту союзників на східному фланзі НАТО проти російської агресії".

На зустрічі був також підписаний документ про партнерство в галузі енергетики та захисту клімату. У ньому в загальній формі підкреслюється прихильність до боротьби проти кліматичних змін і йдеться про майбутню співпрацю для підтримки енергетичної безпеки та розвитку нових енергетичних технологій.

Візит до Вашингтона став для Меркель останньою поїздкою в США на посту федеральної канцлерки. Водночас вона стала першою главою уряду європейської держави, запрошеною в Білий дім після обрання нового президента Сполучених Штатів.

Як повідомляли, Байден і Меркель не досягли угоди щодо "Північного потоку-2". Глави держав "домовились не домовлятися" щодо російського газопроводу.