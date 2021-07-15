Російські військові вивчатимуть статтю Путіна про Україну, - росЗМІ

У Росії статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" включили в якості однієї з обов'язкових тем для занять з російськими військовослужбовцями за військово-політичній підготовці.

Про це повідомляє російський РБК з посиланням на джерело у військовому відомстві.

Як зазначає видання, таке розпорядження віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За словами співрозмовника видання, "через велике число військовослужбовців у складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі".

При цьому ключова теза статті про "єдність українського, білоруського та російського народів" нібито "розділяється всіма російськими військовослужбовцями".

Співрозмовник видання також вважає, що наведені в статті "історичні факти" вимагають "більш докладного вивчення".

Нагадаємо, раніше цього тижня було оприлюднено статтю Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців". У ній російський президент згадує історію Радянського Союзу і його розпаду. Зокрема, він пише, що в СРСР кордону між республіками мали умовний характер, але в 1991 році всі ці території та люди, які там жили, - опинилися за кордоном.

Президент РФ також звинуватив більшовиків у "перекроюванні кордонів" та "маніпуляціях з територіями без урахування думки людей".