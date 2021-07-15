На Донбасі поранено двох українських військових

Сьогодні, 15 липня, російські окупанти на Донбасі здійснили обстріл позицій сил ООС із гранатометів та кулеметів. Осколкові поранення отримали двоє українських бійців.

Про це повідомляє пресслужба ОТГ "Північ".

"15 липня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. У результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення", - сказано в повідомленні.

Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених задовільний.

Як повідомляли, вчора російсько-окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції ОС. У результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості.