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У ДТП загинув майор поліції Донеччини, який віз затриманого за зґвалтування

Олександр Корж, який керував автомобілем, загинув, а пасажири отримали тілесні ушкодження.

У ДТП загинув майор поліції Донеччини, який віз затриманого за зґвалтування
Олександр Корж
Фото: police.dn.ua

38-річний старший уповноважений Волноваського районного відділу Нацполіції загинув у ДТП під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Донеччини.

Майор поліції Олександр Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування.

На дорозі поблизу міста Родинське автівка виїхала в кювет та перекинулася. Олександр, який керував автомобілем, загинув, а пасажири отримали тілесні ушкодження.

Олександр Корж присвятив службі в органах внутрішніх справ 21 рік.  У нього залишився 10-річний син.

"Усе життя поліцейський працював на лінії розшуку безвісно зниклих осіб і злочинців, які переховувалися від закону, повернув додому сотні людей та не дав уникнути покарання зловмисникам. З початку року Олександр обійняв посаду старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та почав розкривати тяжкі та особливо тяжкі злочини", - йдеться у повідомленні.

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