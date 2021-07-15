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Справа Ноздровської: голова поліції Київської області Нєбитов не прийшов на допит через поїздку в зону ООС

Нєбитов просив допитати його по відеозв'язку. 

У Шевченківському суді Києва 14 липня пройшло судове засідання у справі про вбивство Ірини Ноздровської. Під час засідання мали допитати начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова як свідка у справі. Нєбитов не з’явився до суду, бо поїхав у відрядження у зону проведення Операції об’єднаних сил.

На початку засідання суддя повідомив, що від начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова до суду надійшли декілька заяв.

"12 липня: Мене, як начальника Головного управління нацполіції у Київській області, викликано для допиту у якості свідка, однак прошу суд врахувати, що наказом Голови Нацполіції України мене відряджено до зони проведення ООС. І, враховуючи вищевикладене та поважність причини, прошу забезпечити проведення мого допиту, як заплановано, на 14 липня, в режимі відеоконференції", – зачитав заяву свідка суддя.

Дві інші заяви, які надійшли до суду 13 та 14 липня, містили ідентичну інформацію від Нєбитова. В останній він просив суд провести засідання також за допомогою відеоконференції і просив доручити її проведення Сватівському районному суду Луганської області.

Також до суду надійшли заяви від свідка Лідії Лучинської, яка не змогла прийти на засідання до суду. Лучинська у 2018 році працювала слідчою та розслідувала вбивство Ірини Ноздровської.

Суд ухвалив рішення про вжиття в подальшому заходів для повторного виклику на судове засідання свідків Нєбитова та Лучинської. 

"Якщо будуть обставини, які будуть перешкоджати явці свідків до суду, повторно вирішимо це питання, але за наявності тих матеріалів, які будуть вказувати на неможливість прибуття свідків безпосередньо у судове засідання", – зазначив суддя.

Нагадаємо, Ірина Ноздровська розслідувала справу про ДТП, в якій загинула її сестра. 29 грудня 2017 року Ноздровська зникла. Першого січня 2018 року під Києвом знайшли тіло жінки із чисельними ножовими пораненнями. За тиждень після цього суд взяв під варту Юрія Россошанського. 

Тетяна Безрук
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