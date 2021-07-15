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Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)

На місце виїхала поліція, яка затримує стрілків.

Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Фото: скріншот відео

У селищі Фонтанка біля Одеси чоловік відкрив посеред вулиці стрілянину з автомата ібіля ТРЦ "Рів'єра". Поруч схвально сигналили автомобілі, а деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Поліція отримала інформацію про стрілянину і відправила на місце опергрупу. З'ясувалося, що так святкували весілля.

"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошений план «Перехоплення». Особи встановлюються", - повідомили у пресслужбі НПУ.

Пізніше правоохоронці повідомили, що особистості стрілків встановлено. У телеграм-каналі "Х**вая Одесса" опублікували відео ймовірного їх затримання у ресторані.

Оновлено. У мережі з’явилося відео з чоловіком, який під час святкування в Одесі відкрив вогонь з вогнепальної зброї. Ним виявився мешканець Одеси Кирило Крамаренко. На відео чоловік просить вибачення за свої дії.

"Я, Крамаренко Кирило Ігорович, приношу свої вибачення жителям міста Одеси за своє неналежну поведінку. Я щиро каюся і надалі зобов'язуюсь більше не виконувати таких вчинків", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в результаті стрілянини в ресторані Запоріжжя загинув чоловік.

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