Кабмін призначив т.в.о. голови НСЗУ Самофалова

Раніше він був уповноваженим тимчасово виконувати обов'язки заступника голови НСЗУ.

Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконувачем обов'язків голови Національної служби здоров'я (НСЗУ).

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін поклав тимчасове виконання обов'язків голови Національної служби здоров'я України на Самофалова Дмитра Олександровича", - написав він.

Раніше Самофалов був директором південного міжрегіонального департаменту НСЗУ, після чого уряд уповноважив його тимчасово виконувати обов'язки заступника голови НСЗУ.

Нагадаємо, на початку липня у Міністерстві охорони здоров'я відбулися співбесіди з кандидатами на зайняття посади голови НСЗУ. Повідомлялося, що голова МОЗ вирішив знову перезапустити конкурс на цю посаду.

Як відомо, після звільнення у 2019 році Олега Петренка НСЗУ очолювали тимчасові керівники. Після відставки Петренка провели конкурс, але тодішній міністр Максим Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили тимчасово призначити за позаконкурсною процедурою. Обов'язки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а у серпні 2020 року - на Андрія Віленського.

Після скасування норми про заборону проведення конкурсів на держслужбу, введену у зв'язку з пандемією, було оголошено зокрема й конкурс на голову НСЗУ.

У квітні 2021 року до фінального етапу увійшли Віленський, Бойко і Арістов, але після зміни міністра конкурс було перезапущено. Втім, у фінал знову потрапили ці три кандидати.

Тетяна Бойко - начальниця Управління комунікацій НСЗУ, а Вадим Арістов - засновник "Української медичної асоціації", представник ГО Revival Institute for Future.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Ця служба - важливий орган в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.