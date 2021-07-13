Ситуацію з відставкою Авакова обговорять ввечері на засіданні фракції, - Бакумов

Нардеп утримався від відповіді, чи пропонував йому Зеленський очолити МВС.

Можливий наступник на посаді міністра внутрішніх справ народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов утримався від прямої відповіді, чи пропонував йому президент очолити МВС.

У коментарі LB.ua Бакумов зазначив, що питання призначення нового керівника Міністерства внутрішніх справ буде обговорюватися сьогодні ввечері на засіданні фракції.

"Ця ситуація має бути обговорена сьогодні ввечері на фракції. Якщо інформація про відставку Арсена Авакова відповідає дійсності, ми маємо подякувати йому за проведену за сім років роботу. І лише потім будемо вирішувати питання про кандидатів на посаду міністра", - сказав він.

Раніше нардеп від "СН" Ірина Верещук припустила, що "саме президент запропонував Авакову написати таку заяву".

Одразу декілька джерел назвали можливим наступником на посаді міністра внутрішніх справ Олександра Бакумова. Зараз він – депутат від "Слуги народу", балотувався за 173 мажоритарним округом (Харків).

Бакумов, за даними руху ЧЕСНО, з 2018 року працював проректором Харківського національного університету внутрішніх справ, з 2016 - доцентом кафедри конституційного і міжнародного права там само.

З 2017 року - адвокат, входить до Національної асоціації адвокатів України. Член ради Харківської обласної організації Союзу юристів України.

Був головою поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Харківській області від представників громадськості. У 2015 році брав участь у бойових діях АТО у складі Прикордонних військ України, має звання капітана.

Бакумов фігурував у антикорупційному розслідуванні "Схем". За даними журналістів, на Бакумова і трьох інших харківських мажоритарників нібито мав вплив бізнесмен Вадим Слюсарєв.

"Зв'язок Олександра Бакумова (173 округ) зі Слюсаревим виявили за допомогою уповноваженої особи партії в його окрузі на цих виборах. Це – Ігор Пономаренко, він – директор ТОВ «Онікс-2006», яке займається управлінням орендованою нерухомістю. А от співволодіє цією фірмою вже знайомий Вадим Слюсарєв (на 96%)", – зазначили в ЧЕСНО.