Верховна Рада ухвалила в першому читанні розкритикований НАЗК законопроєкт про Антимонопольний комітет

Комітет отримає право не розслідувати справи, якщо вони не відповідають ним же встановленим пріорітетам.

Верховна Рада на засіданні 13 липня схвалила в першому читанні законопроєкт щодо змін в роботі Антимонопольного комітету.

За проголосували 245 депутатів, із них 218 "слуг народу", 11 із "За майбутнє", 14 "Довіри" і двоє позафракційних.

Нардеп регламентного комітету Павло Фролов у блозі "Цензор.нет" пояснив, що проєкт закону дозволяє АМКУ залучати поліцію до своїх перевірок.

Крім того, комітет отримає право не розслідувати справи, якщо вони не відповідають ним же встановленим пріорітетам. Також він виводить з-під контролю АМКУ придбання телеканаів та інших активів.

Раніше про наявність корупційних факторів у цьому документі повідомляло Нацагентство з питань запобігання корупції. Аналогічний висновок зробило і ГНЕУ. Документ також розкритикувала юридична спільнота. Крім того, корупційним закон визнав і профільний комітет Верховної Ради.

Докладніше про те, які загрози створює цей законопроєкт, читайте в матеріалі "Фейкова антимонопольна реформа від Зеленського" на LB.ua.

Одна з авторок законопроєкту №5431, Роксолана Підласа, зазначала, що проєкт спрямований на вирішення проблеми недостатньої інституційної спроможності Комітету у виконанні своїх безпосередніх функцій – боротьби зі зловживаннями у сфері економічної конкуренції.

Законопроєктом пропонується: удосконалити механізми контролю за концентраціями суб’єктів господарювання; законодавчо закріпити механізми установлення пріоритетів діяльності Комітету; визначити на законодавчому рівні порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання; вдосконалити механізми звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій; запровадити інститути врегулювання у справах; вдосконалити порядок відшкодування шкоди, завданої порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції; запровадити солідарну відповідальність відповідачів під час сплати штрафів; забезпечити фінансову незалежність АМК.