Фейкова антимонопольна реформа від Зеленського

Але поки увага суспільства прикута до цього законопроєкту, у Верховній Раді України просувають надзвичайно небезпечні для конкуренції норми, що містять одночасно і корупційні ризики у діяльності Антимонопольного комітету, і нові «пряники» для монополістів.

Нещодавно Президент Зеленський оголосив початок боротьби з олігархами й навіть розробив і подав відповідний законопроєкт з гучною назвою - про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Фото: Lb.ua

Мова йде про антимонопольний законопроєкт 5431, який вже сьогодні ВРУ має розглядати на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні.

Цікаво, що про наявність в ньому коріпціогенних факторів заявило спершу НАЗК, потім зробило висновок ГНЕУ, далі до них приєдналась професійна юридична спільнота, об‘єднана Асоціацією правників України, й вишенькою на торті стало одностайне визнання корупційним законопроєкту 5431 Антикорупційним комітетом ВРУ.

Я не пам‘ятаю, щоб було стільки публічних висновків про наявність корупційних норм в законопроєкті і, незважаючи на це, Президент так наполегливо вимагав від депутатів його прийняття й навіть ініційовував позачергове засідання.

Звідки ж взялася ця антимонопольна «реформа», навіщо вона Зеленському саме в такому вигляді та які загрози створює для чесного бізнесу та простих громадян? Давайте розбиратися по черзі.

Звідки взялася?

Писали в АМКУ. Писали, але через КМУ (що було б правильно) подавати побоялися. Підставили депутатів, які поставили свій підпис під цією катастрофою. Окремі з них тепер червоніють, що стали авторами такого чуда.

Нещодавно голова АМКУ Піщанська публічно заявила, що вони підтримують цей законопроєкт. А вчора інша представниця АМКУ парі Нечитайло сповна отримала від членів Антикорупційного комітету ВРУ за поданий текст, де депутати особливо не вибирали висловлювань щодо законопроєкту й діяльності АМКУ.

Що передбачає та які загрози створює законопроєкт 5431?

Дає можливість АМКУ в ручному режимі вирішувати, які порушення розслідувати, а які ні.

Ви скажете, так АМКУ ж це і зараз робить. Так, дійсно. Часто ви можете побачити порушення конкуренції, скажімо, під час торгів, де явно ніякого змагання не відбувалося, де один з учасників тендеру виступав прикриттям для іншого, документи «конкурентів» готувалися на одному комп‘ютері, а їхні цінові пропозиції підозріло майже не відрізнялись, в результаті чого переможцем стає той, хто за наявності справжньої конкуренції, ніколи б із запропонованою ціною не переміг. Якщо ж замовником виступає держава, то, як наслідок, отримуємо нав‘язаного постачальника товарів/робіт/послуг за завищеними неконкурентними цінами, що призводить до вимивання додаткових коштів з бюджету. Коли ж ви пишете про це АМКУ й просите порушити справу, вам відповідають, що ви не надали достатньо доказів, щоб починати розслідування.

Тільки от зараз державних уповноважених, які чомусь не проводять перевірку наданих вами фактів, можна схопити за руку. До речі, можна й в судовому порядку оскаржити таку бездіяльність.

А законопроєкт 5431 пропонує це все узаконити й передбачити право АМКУ не розслідувати справи, якщо це не відповідатиме встановленим ним самим пріоритетам. Уявляєте? Самі встановлять пріоритети (як часто - на їхній розсуд), а потім будуть писати, ні, цей ринок не є нашим пріоритетом в цьому році, звертайтеся іншим разом. І оскаржити такі дії чи бездіяльність АМКУ не можна буде.

Фото: apostrophe.ua

Чула вже неодноразово жарти від депутатів з приводу цієї законодавчої новели - давайте одразу пропишемо в законі ставки для включення компаній в пріоритети АМКУ й для виключення їх зі списку пріоритетів.

Тепер ви розумієте де тут корупція?

2. Дає АМКУ можливість проводити обшуки в квартирах й приватних будинках фізичних осіб.

Так, ви, напевно, подумали, ну обшуки у директорів компаній олігархів це ж правильно?

Тільки от проєкт не визначає, що мова йде про посадових осіб компаній олігархів. Більш того, він не встановлює ніяких правил проведення обшуків. Всі правила має розробити під себе… вгадайте хто? Вірно, сам АМКУ.

Щоб відчути в повній мірі, що це значить, уявіть, що депутати скасували Кримінальний процесуальний кодекс, який чітко встановлює підстави проведення обшуків, їхній порядок, права осіб, в квартирах яких такі обшуки проводяться тощо, й передбачили, що всі правоохоронні органи можуть самі такі правила передбачати. Навіщо нам взагалі закони, якщо ДРБ запропонує свої правила, СБУ свої, органи МВС чимось також порадують… плюс можна ці правила змінювати буде під кожну конкретну ситуацію. А чому ні? Так же простіше.

Хочете, щоб до вас в оселю завітали такі гості з АМКУ? Скажете, а причому тут ви? Так в проєкті не передбачено, до яких саме фізичних осіб АМКУ зможе прийти з обшуком. Зможе до будь-кого, в разі прийняття законопроєкту 5431.

3. Виводить з-під контролю АМКУ придбання телевізійних каналів та інших активів, сприяє монополізації.

Наразі АМКУ має контролювати й недопускати монополізацію на ринках. Це відбувається шляхом надання дозволу на концентрацію при, наприклад, придбанні активів у певних випадках.

Законопроєкт майстерно вносить зміни в усталену процедуру, дозволяючи не рахувати активи окремих бізнесів й тим самим виводячи їх з-під контролю АМКУ.

Цікаво, що народна депутатка Підласа, яка доповідала цей законопроєкт на профільному комітеті, презентуючи відповідні зміни в цій частині, прямо зауважила: «дуже простий приклад, якщо на медіаринку одна медіагрупа купує канал, то при концентрації може враховуватися і фінансові, і об‘ємні, і ринкові показники всієї групи, з якої походить один з цих каналів. Ми пропонуємо, щоб все ж таки рахувався лише об‘єкт придбання, а не вся група».

Перекладаю на людську мову. Пам‘ятаєте, всі обурювались, як так сталося, що Медведчук купив телеканал ZIK і де був тоді АМКУ, що допустив таке придбання. Цікаво, що сторони цього придбання навіть не зверталися в АМКУ за дозволом на концентрацію. Так от законопроєкт 5431 робить такі придбання й продажі цілком легальними. І що цікаво, що це тільки пані Підласа чомусь приводить нам приклад купівлі телеканалів (ну хвилює її медіаринок), коли АМКУ не буде контролювати ймовірну монополізацію, але ж таких прикладів може бути безліч, в тому числі й в процесі приватизації. Крім монополізації, особисто мені дуже б не хотілося бачити укрупнення капіталів особами, що перебувають в санкційному списку. Раніше АМКУ просто б не дав дозвіл на концентрацію. А як буде після прийняття законопроєкту….

Фото: Макс Требухов

4. Передбачає премії для лояльних працівників АМКУ.

Це насправді одна з ключових «реформаторських» ідей АМКУ - підвищення заробітних плат й виплата премій. Вони хочуть встановити відповідні розміри на рівні закону для всіх, від керівників АМКУ до водіїв та прибиральників. А подивіться, як красиво звучить - матеріальна допомога на оздоровлення (у них всіх така складна робота, тільки премій з бюджету на оздоровлення не вистачає) або допомога на соціально-побутові потреби (ну не вистачає молодому подружжю на новий холодильник - голова АМКУ випише премію з бюджету, якщо будеш лояльним).

Насправді від всіх цих матеріальних допомог й доплат за інтенсивність праці так і тхне радянщиною. Це просто жалюгідна спроба приховати справжній розмір зарплат, які витрачає держава на утримання кожного працівника АМКУ, а також можливість ще й здійснювати ці виплати в ручному режимі за особливу слухняність й, можливо, непомічання деяких внутрішніх речей. І це на фоні того, що Зеленський заявляв рік тому, що необхідно затягнути пояски всім державним службовцям на період пандемії коронавірусу.

Я вже не кажу, що такий підхід суперечить ЗУ «Про державну службу», але кого ж це хвилює.

5. Дає можливість знижувати штрафи порушників «за домовленістю» з АМКУ.

В Європі дійсно є механізми, які дають можливість порушнику співпрацювати зі слідством, визнати вину, сприяти збору всіх доказів антимонопольним відомством і, як наслідок, отримати менший штраф чи взагалі бути звільненим від відповідальності. Це економить ресурси й час антимонопольних відомств, необхідні для розслідування.

Законопроєкт 5431 передбачає аналогічну процедуру, тільки от вводить її на стадії, коли розслідування було вже проведено, докази зібрані, АМКУ витратив час й інші ресурси, а порушнику невідомо за що пропонується знизити штраф після «переговорів» з АМКУ. Якось не дуже прозоро й головне зовсім неефективно, вам не здається?

6. Позбавляє права споживачів на відшкодування шкоди в подвійному розмірі внаслідок порушення, вчиненого монополістами.

Тут АМКУ взагалі важко пояснює логіку такої пропозиції. Його представники кажуть, так все одно споживачі в наших судах нічого не можуть відшкодувати, тому давайте законом ще вдвічі обмежимо їхню можливість. Зато порушники будуть почувати себе комфортніше.

Це лише ключові проблемні моменти цього законопроєкту.

Якщо їх прибрати, то від проєкту нічого не залишиться.

Фото: president.gov.ua

І тепер найцікавіше - навіщо це потрібно Зеленському?

Поруч зі своїм ДБР, СБУ, Генпрокурором, йому потрібен повністю свій АМКУ, яким можна управляти в ручному режимі. І тут недостатньо просто призначити туди своїх людей, адже каденція Зеленського закінчиться і ці «свої люди» можуть відповідальність понести за те, що закривали очі на явні порушення або сприяли монополізації на окремих ринках. Краще передбачити широку дискрецію для свого АМКУ, і його представників ніхто ніколи не наздожине за дії, які точно не розвивають конкуренцію. А до тих, хто не лояльний до влади Зеленського, можна приходити з обшуками, і краще додому, так приємніше.