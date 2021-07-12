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РНБО проведе виїзне засідання цієї п'ятниці

"Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону і питання, які актуальні сьогодні з нашої країни".

РНБО проведе виїзне засідання цієї п'ятниці
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що в п'ятницю, 16 липня, відбудеться чергове засідання РНБО. Однак він зазначив, що вперше воно пройде не в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова.

"На цю п'ятницю Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення засідання РНБО. Воно буде проведено в одному з обласних центрів, де саме - стане відомо завтра. Порядок денний вже складений президентом. Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке відбуватиметься безпосередньо в регіоні", - сказав Данілов.

За його словами, на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

"Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону і питання, які актуальні сьогодні з нашої країни. До порядку денного увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 8 липня посли Франції і Німеччини зустрілися з Даніловим після його слів про моральну відповідальність за російську окупацію.

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