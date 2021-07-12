В бюджетному законопроєкті хочуть протягнути поправки, які нівелюють мовне законодавство, - Железняк

В бюджетному законопроєкті №5551-2 команда «Голосу» знайшла кілька правок, які можуть нівелювати дію мовного законодавства. Про це заявив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«В цей четвер, 15 липня, Верховна Рада у другому читанні буде розглядати законопроєкт про зміни до державного бюджету. Я проаналізував таблицю поправок та знайшов там декілька поправок, які нівелюють дію важливих норм мовного законодавства — в сфері кінематографії, освіти, сфери обслуговування, держслужби. Ці правки намагаються протягнути взагалі з порушенням регламенту — поправки в закон про держбюджет вносять зміни до зовсім інших законів», — підкреслив Ярослав Железняк.

Поправка з символічним номером – №13 та ідентична №14 — виводить створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії мовного законодавства. Поправка №16 прибирає необхідність діючим держслужбовцям підтверджувати володіння українською мовою. Поправка №17 дозволяє використовувати мову, зокрема, нацменшин в освіті, а це значить — і навчання російською мовою в школах та універах.

«Наша задача №1 — не дати протягнути ці поправки через комітет, або збити в залі. Над цим і будемо працювати з однопартійцями. Законопроект стоїть за день до вступу в дію закону про мову. Тож це остання можливість заблокувати закон про мову, яку ми не маємо права допустити», — додав Ярослав Железняк.