У "Слузі народу" закликали Юрченка скласти мандат народного депутата

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав народного депутата Олександра Юрченка, який вчора у стані наркотичного сп'яніння скоїв ДТП у Львові, скласти мандат.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На думку Корнієнка, Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради.

“Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливо після оголошення обвинувального вироку. Але поки його немає, я закликаю Юрченко добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще в минулому році після скандалу з хабарем, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це", - заявив Корнієнко.

Голова партії також нагадав, що майже рік тому Юрченко вже був фігурантом кримінальної справи про хабарі. У вересні минулого року Юрченка виключили зі складу фракції "Слуга народу". Втім правоохоронні органи так і не притягнули його до відповідальності.

Нагадаємо, вчора народний депутат Олександр Юрченко потрапив у ДТП у Львові. Нардеп виїжджав з платної парковки в центрі міста і вдарив авто, що стояло в заторі.

Після цього депутат начебто намагався втекти з місця ДТП, але не зміг. Згодом він напав на іншого учасника аварії. Результати медичного огляду підтвердили, що Юрченко перебував у стані наркотичного сп’яніння.