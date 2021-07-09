​Звільнений після затримання в Білорусі громадянин України заявив, що його катували в КДБ

Звільнений після затримання в Білорусі громадянин України Павло Рабешко заявив, що його катували в КДБ.

Про це він розповів телеграм-каналу "Свободный Столин".

Рабешко сказав, що після затримання його доставили до пінського КДБ. Родичі не були проінформовані про місцеперебування хлопця. Протягом шести годин працівники КДБ допитували Рабешка із застосуванням фізичної сили.

За словами 24-річного Павла, його кілька разів били по голові, тілу, душили і вдарили об шафу. Також погрожували та ображали.

Павло Рабешко заявив, що зафіксував усі сліди побиття і що докази будуть використані у новій кримінальній справі.

Рабешка звільнили у день затримання.

В українському МЗС відреагували на заяву Павла Рабешка.

"Рішуче засуджуємо катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині", - заявив у коментарі LB.ua речник МЗС Олег Ніколенко.

Як наголошується, українські дипломати були на постійному зв'язку з Павлом після його звільнення і надали йому сприяння безпечно залишити територію Білорусі.

У МЗС України закликали владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в'язнів і гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини.

Також у зовнішньополітичному відомстві рекомендували українцям зважувати ризики під час планування поїздок до Білорусі.

Як повідомляли, 3 липня, у День незалежності Білорусі, країною прокотилася чергова хвиля протестів проти режиму Олександра Лукашенка. Затримання та обшуки відбулися також у Мінську та Бресті.