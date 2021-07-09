Зеленський призначив нового речника

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення своїм прессекретарем Сергія Никифорова.

Відповідний указ президента від 9 липня оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем Президента України", - сказано в документі.

Разом із тим глава держави видав указ про звільнення Юлії Мендель з посади свого прессекретаря. Вона виконувала обов’язки речниці з червня 2019 року.

В Офісі президента повідомили, що сьогодні завершилася процедура трансформації інформаційного напрямку в Офісі глави держави.

"Юлія Мендель завершила роботу на посаді прессекретаря Президента України і продовжить працювати в нашій команді", - зазначили в ОП.

Мендель подякували за її внесок у створення та розвиток нової системи державної комунікації після зміни влади у 2019 році, "за налагодження якісних і змістовних зв'язків із представниками іноземних ЗМІ та за щирість у спілкуванні з українськими журналістами". Також в ОП висловили впевненість в ефективності подальшої співпраці.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що речниця Зеленського Юлія Мендель залишає посаду. Пізніше в ОП повідомили, що Мендель залишиться працювати радницею.

Сергій Никифоров у 2008 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці.

На початку кар'єри працював на "К1", "24 каналі", "Першому національному", а також на криворізькому телебаченні. З 2011-го по 2017-й працював на міжнародному каналі Euronews у Ліоні.

До призначення речником президента України Никифоров працював телеведучим на телеканалі "Україна 24".