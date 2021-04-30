Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського, але працюватиме в Офісі президента радницею

Прессекретарка президента України Юлія Мендель написала заяву на звільнення. Про це з посиланням на джерела в Офісі президента пише "Бабель".

За словами співрозмовників видання, заява написана за ініціативою Мендель.

Президент погодив звільнення, але Мендель буде працювати в Офісі радницею щодо зовнішньополітичних питань, повідомили LB.ua обізнані з ситуацією джерела.

Сама Мендель станом на 15:16 офіційно інформацію щодо звільнення не коментувала. Причини такого її рішення також поки невідомі.

Оновлено. У відповідь на запит LB.ua в Офісі президента надали коментар радника Михайла Подоляка, у якому офіційно підтвердилася інформація про звільнення. Мендель буде виконувати обов'язки прессекретарки поки не завершиться процес реорганізації комунікаційної стратегії ОПУ, а після цього зосередиться на роботі щодо взаємодії з іноземними ЗМІ. Позиція прессекретаря матиме окремий функціонал.

Нагадаємо, Мендель вибрали прессекретаркою Зеленського з 4 тис. кандидатів. Вона в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо ТВ" і "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацювала з The New York Times. Також вона писала для українського Forbes і американського Politico.

СNN зазначав, що Мендель могла допустити конфлікт інтересів під час публікації статті в The New York Times у період конкурсу на посаду.

За час роботи прессекретарка президента втрапляла в декілька скандалів, зокрема і через свою поведінку щодо журналістів. Наприклад, 5 вересня біля будівлі Вищого антикорупційного суду в Києві Юлія Мендель відштовхнула журналіста програми "Схеми" і "Радіо "Свобода" Сергія Андрушка.

Президент Володимир Зеленський вважає, що його прессекретарка не повинна була штовхатися з журналістом "Радіо Свобода" Сергієм Андрушком. При цьому він заявив, що розуміє її як людину.

Також Мендель назвала візит у Литву "латвійським відрядженням" і пояснила це тролінгом. Крім того, в суспільстві викликала розголос програма, сюжети якої вела Мендель на телеканалі "ДОМ".