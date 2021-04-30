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У Донецькій області вперше з початку війни відкрили іноземну дипломатичну установу

У Слов'янську з'явилося почесне консульство Латвії.

Фото: dn.gov.ua

Латвія відкрила почесне консульство у Слов'янську Донецької області. Почесним консулом став Олександр Павенко, який з 2014 року допомагає сім’ям вимушених переселенців та постраждалим від конфлікту і співпрацює з урядом Латвії.

Про це повідомило посольство Латвії.

На церемонію відкриття почесного консульства приїхав голова комітету закордонних справ Сейму Ріхардс Колс. Він підкреслив, що відкриття консульства є ознакою підтримки Латвією територіальної цілісності України.

Почесне консульство допомагатиме розвивати відносини з Донецькою областю в галузі освіти, економіки та інших галузях, а також слугуватиме інформаційним пунктом.

Олександр Павенко став шостим почесним консулом Латвії в Україні. Почесні консульства Латвії діють у Львові, Чернігові, Одесі, Запоріжжі та Чернівцях.

На сайті Донецької ОДА повідомляється, що почесне консульство Латвійської Республіки - це перша дипломатична установа, яка відкривається на Донеччині після окупації частини області.

Фото: dn.gov.ua

Після відкриття консульства відбулося покладання квітів до меморіалу закатованим мешканцям Слов’янська. 

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