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Поліція затримала чоловіка, який казав, що стане міністром замість Авакова

Він начебто вимагав 220 тис. доларів за місце начальника ГУ НП в Київській області.

Фото: npu.gov.ua

Національна поліція затримала за підозрою в шахрайстві чоловіка, який казав, що найближчим часом його буде призначено на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Він та ще одна неназвана особа обіцяли за 220 тисяч доларів США "вирішити питання щодо призначення на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області".

Затриманий казав, що скоро очолить МВС і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.

Вирішується питання про повідомлення їм підозри за ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що міністром внутрішніх справ України з 2014 року є Арсен Аваков. Він очолював МВС у першому кабміні Яценюка, другому кабміні Яценюка, кабміні Гройсмана, кабміні Гончарука і продовжує очолювати МВС в кабміні Шмигаля.

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