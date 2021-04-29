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СБУ заблокувала у Вінниці мережу підпільних call-центрів, які щомісяця ошукували українців на 7 млн грн

Схему "обслуговували" майже 100 осіб. Нелегальний бізнес проіснував півроку.

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Вінниці схему заволодіння грошима громадян через віртуальні "брокерські послуги". Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 7 млн грн.

Встановлено, що схему "обслуговували" майже 100 осіб. Нелегальний бізнес проіснував півроку, інформує пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру налагодив роботу трьох підпільних "call-центрів". Їх оператори через ІР-телефонію підшуковували клієнтів для реєстрації на фіктивних брокерських інтернет-платформах і поповнення спеціально створених електронних рахунків. Після цього ділки через мережу афілійованих фірм виводили гроші громадян у тінь і переводили у готівку.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях ділків правоохоронці виявили понад 200 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, а також документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

Напередодні повідомляли, що СБУ і Держфінмоніторинг викрили злочинний конвертцентр з 800 кг срібла.

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