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Нардепи схвалили закон щодо спрощення заочного засудження

Передусім він спрямований на підозрюваних у справах Майдану, котрі втікли з України. 

Нардепи схвалили закон щодо спрощення заочного засудження
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт 2164, який спрощує процедуру заочного засудження. Насамперед він стосуватиметься підозрюваних у злочинах проти учасників Революції Гідності осіб, які втекли з України.

За віддали голоси 258 нардепів.

Документ дозволяє заочно засуджувати без оголошення у міжнародний розшук Інтерполу або міждержавний розшук по країнам СНД. 

Метою законопроєкту є забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та з метою уникнення кримінальної відповідальності виїхали чи перебувають в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України.

Проєктом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, зокрема, передбачається визначити дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

  • якщо "місцезнаходження підозрюваного невідоме";
  • якщо "підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України".

Також законопроєкт передбачає можливість розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваного/обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук на основі вищенаведених підстав.

Згідно з документом, у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного/обвинуваченого, оголошеного у розшук, строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

У першому читанні цей документ підтримали 17 лютого цього року. 

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