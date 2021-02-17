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Рада прийняла за основу законопроєкт про спрощення заочного засудження

Документ підтримали 299 народних депутатів.

Рада прийняла за основу законопроєкт про спрощення заочного засудження
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2164 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування".

Документ підтримали 299 народних депутатів.

Цей закон у разі прийняття дозволяє заочно засуджувати без оголошення у міжнародних розшук Інтерполу або міждержавний розшук по країнам СНД. Приміром, можна буде заочно засудити винних у розстрілах на Майдані, які втекли з України.

Метою законопроєкту є забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та з метою уникнення кримінальної відповідальності виїхали чи перебувають в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України.

Проєктом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, зокрема, передбачається визначити дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

  • якщо "місцезнаходження підозрюваного невідоме";
  • якщо "підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України".

Також законопроєкт передбачає можливість розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваного/обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук на основі вищенаведених підстав.

Згідно з документом, у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного/обвинуваченого, оголошеного у розшук, строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

Проєкт закону також визначає підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:

  • ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;
  • винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.

Законопроєктом передбачається визначити, що у клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування, серед іншого зазначаються відомості:

  • про наявність постанови про оголошення розшуку підозрюваного з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 281 цього Кодексу;
  • щодо ухилення підозрюваного від явки на виклик слідчого, прокурора чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та наявності достатніх даних про його виїзд та/або перебування в іншій країні чи на тимчасово окупованих територіях України.  

Раніше сьогодні Рада визнала Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення. За заяву не проголосував жоден нардеп від ОПЗЖ.

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