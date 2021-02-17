Уряд схвалив розроблену Мінрегіоном концепцію нових технологій будівельного інформаційного моделювання

Кабінет міністрів затвердив розроблену Мінрегіоном Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, а також план заходів з її реалізації.

Про це повідомила пресслужба Мінрегіону.

Застосування ВІМ-технологій - один із ключових кроків цифрової трансформації будівництва.

Зазначається, що у більшості розвинених країн світу вже активно застосовуються BIM-технології під час проєктування об’єктів будівництва. Зокрема, для об’єктів державного замовлення, їх використання обов’язкове. Українська будівельна галузь наразі має дуже низький рівень цифровізації, а BIM-технології застосовують у своїй діяльності лічені організації.

"BIM-технології – інструмент подальшого реформування, модернізації та цифрової трансформації будівельної галузі України. Їх системне впровадження на державному рівні дозволить оптимізувати витрати на будівництво та експлуатацію об’єктів, підвищити надійність та безпеку будівель та споруд, зробити вітчизняну будівельну продукцію конкурентоздатною", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Концепція визначає механізми впровадження ВІМ-технології у будівництві як інструменту для подальшої цифрової трансформації будівельної галузі. Вона розрахована до 2025 року і буде реалізовуватись поетапно.

На початковому етапі протягом 2021 – 2022 років передбачається:

розробити та затвердити необхідні зміни в акти законодавства у сфері застосування ВІМ-технологій;

прийняти нормативні документи (стандарти), гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами із будівельного інформаційного моделювання;

прийняти національні стандарти, які визначають основні вимоги до проектної документації та проведення експертизи;

затвердити Національний класифікатор будівель і споруд та Національний класифікатор будівельної продукції, матеріалів, робіт та послуг;

розробити проекти повторного використання для пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури, створених із використанням BIM-технологій;

розробити методику визначення та оцінювання життєвого циклу об’єктів будівництва;

забезпечити умови для навчання (підвищення кваліфікації) щодо використання ВІМ-технологій у будівництві.

На другому етапі з 2023 до 2025 року передбачається:

забезпечити повну актуалізацію будівельних норм з урахуванням особливостей застосування BIM-технологій

забезпечити реалізацію пілотних проектів будівництва з використанням будівельного інформаційного моделювання на рівні не менше ніж 10 відсотків проектів будівництва, що фінансуються за рахунок видатків державного бюджету.

Нагадаємо, Мінрозвитку громад і територий розробило проєкт Концепції розвитку системи технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві. Він передбачає, зокрема, повне оновлення державних будівельних норм (ДБН).