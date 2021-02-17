Антоненко вважає висунення Кузьменко на виборах проявом підтримки волонтерів і добровольців

Андрій Антоненко підтримав висування Юлії Кузьменко кандидатом у депутати від «Європейської Солідарності» на довиборах до Верховної Ради по 50 округу Донецької області і подякував «ЄС» за підтримку справжньої патріотки України. Про це він заявив у відео-зверненні в соціальній мережі Facebook.

«Дізнався, що наша Юля іде по мажоритарці по Донецькій області. Я її вітаю і підтримую. Дуже дякую всім патріотичним силам, військовим, волонтерам, добровольцям, котрі висунули кандидатуру Юлії Кузьменко і підтримала це партія «Європейська Солідарність». Це не тільки підтримка нас, котрих влада намагається знищувати і дискредитувати. Це підтримка всіх військових волонтерів, добровольців у боротьбі. Підтримка тих, хто з самого початку стали на заваді російським силам, які пішли проти нас війною. Підтримка тим, хто зараз має змогу і сили захистити Україну від проросійського реваншу, який відбувається в нашій країні», – сказав Андрій Антоненко.

Він закликав всі патріотичні сили до об’єднання на захист держави і її захисників від атаки проросійських сил.

«Ми маємо одне одного підтримувати, а не шукати хто не так воював, не так волонтерив чи не так сидів. Припиняйте це. Ми маємо бити єдиним кулаком і єдиним фронтом», – підкреслив Антоненко.