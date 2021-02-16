Шарія викликали на допит до СБУ на 22 лютого

У разі неявки на допит його оголосять у розшук.

Блогера та лідера політичної партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія 22 лютого викликають на допит до Служби безпеки України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Повісткою Анатолія Шарія викликано на допит, який має відбутися 22 лютого. Рішення про оголошення Анатолія Шарія в розшук буде ухвалено в разі його неявки на допит. Враховуючи останній пост Анатолія Шарія, де він читає текст підозри, - він її отримав. Тобто підозра дійшла до адресата", - зазначили в спецслужбі.

Екснардеп України та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив у Telegram із посиланням на свої джерела, що "Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Анатолія Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук за лінією Інтерполу".

Раніше сьогодні Служба безпеки України оголосила про підозру Анатолію Шарію, який, на думку слідчих, провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці країни в інформаційній сфері.

Правоохоронці повідомили, що метою Шарія було загострення суспільно-політичної ситуації в Україні та розпалювання міжнаціональної і міжконфесійної ненависті всередині української держави.

Проросійського пропагандиста підозрюють у державній зраді та розпалюванні ворожнечі.

За даними ЗМІ, Шарій наразі живе в Іспанії.