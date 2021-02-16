Зеленський створив Консультативну раду з питань розвитку загальної середньої освіти

Президент Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Відповідний указ № 55/2021 глава держави підписав 16 лютого.

Проект Консультативної ради був запропонований керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Діяльність Консультативної ради є відкритою і гласною, інформація про її діяльність розміщується на веб-сайті офіційного інтернет-представництва глави держави, інформує пресслужба президента.

Згідно з документом, Консультативна рада створюється як консультативно-дорадчий орган при главі держави.

Основними завданнями Консультативної ради є моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти, аналіз законодавства України у цій сфері.

Консультативна рада готуватиме пропозиції щодо забезпечення доступності та високої якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, удосконалення законодавства України про загальну середню освіту та актуалізації його основних завдань.

Серед завдань ради - забезпечення інноваційного розвитку загальної середньої освіти, формування компетентностей здобувачів освіти, оцінювання результатів навчання учнів, забезпечення професійного розвитку вчителів, дотримання гарантій держави щодо, зокрема, оплати праці, соціального та пенсійного забезпечення тощо.

Також рада опікуватиметься розвитком державно-приватного партнерства у сфері освіти, сприятиме координації центральної та місцевої влади, підприємств і закладів освіти з розвитку сучасного та безпечного освітнього середовища.

Президент цим указом також затвердив склад Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти. Очолив раду народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин.