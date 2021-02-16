Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочину громадянину України Анатолію Шарію. На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Зокрема, щодо останньої статті, то мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

"Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А. Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України", - сказано в повідомленні.

Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Міністерства оборони РФ «Звезда» тощо.

До уваги слідства були також прийняті неодноразові заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера на підставі поширюваних ним матеріалів у мережі інтернет та виступів на російських ЗМІ.

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності Анатолія Шарія.

Нагадаємо, Анатолій Шарій - колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube - сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія - з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія" та участь у виборах до ВР. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року. У 2012 році він стверджував литовській владі, що переслідується з боку проросійського режиму президента Віктора Януковича. Нібито він проводив розслідування про участь держустанов у наркобізнесі, тому проти нього сфальсифікували справи. У лютому 2015 року в Департаменті міграції Литви заявили, що Шарія можуть позбавити політичного притулку в цій країні, оскільки після перемоги Майдану Янукович утік до Росії.

У 2017 році співробітники Служби безпеки провели виховну бесіду з помічницею Шарія, яка за гонорари знімала сюжети для дискредитації України.

У червні цього року в Харкові побили представника "Партії Шарія", який, за словами самого блогера, "збирався вести колону на Київ". Раніше, у січні, в Херсоні невідомі спалили офіс партії.