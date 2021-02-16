Уродженець Луганщини брав участь у захопленні Управління СБУ у 2014 році, а потім приєднався до лав бойовиків.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Одещині командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів бойовиків "ЛНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, уродженець Луганщини у 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ області та забезпечував його "охорону". Згодом чоловік продовжив терористичну діяльність та брав участь у бойових діях проти Збройних сил України у складі так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ" як командир розвідувально-диверсійної групи.

Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об’єктів.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у січні контррозвідка СБУ затримала розвідника "народної міліції ЛНР". Бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухино та Дебальцево.