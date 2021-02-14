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На Одещині виявили спалах гепатиту А

Захворіло 16 осіб.

На Одещині виявили спалах гепатиту А
Фото: pershij.com.ua

В Одеській області у приватному житловому будинку на вірусний гепатит А захворіли 16 осіб.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

З них 15 дітей: 1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку.

“13 лютого у м. Роздільна по вул. Лисенка, 2А в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А у 16 осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку)”, – йдеться у повідомленні.

Зараз проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, в Україні впроваджують пілот з доставки ліків від ВІЛу, гепатиту та туберкульозу у райони.

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