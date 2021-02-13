Ляшко розповів про нові зони адаптивного карантину

Кабінет Міністрів України має до 18 лютого схвалити постанову про нові зони адаптивного карантину.

Про це під час зустрічі зі журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Згідно з проєктом, буде чотири зони: червона, жовта, помаранчева і зелена.

Жовта зона передбачає ті обмеження, які діють зараз.

Обмеження червоної зони – це обмеження, що були введені під час зимового локдауну. Їх будуть вводити, якщо два з п’яти визначених показників триматимуться три дні поспіль.

Мова йде про такі показники:

1. Завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65 %

2. Кількість госпіталізацій більше 60 на 100 тисяс населення протягом 7 днів

3. Зростання кількості госпіталізацій в регіоні більше ніж на 50% за тиждень

4. Кількість ПЛР за 7 днів не менше 300 на 100 тисяч населення

5. Коефіцієнт виявлення випадків серед протестованих більше 20%.

Якщо протягом семи днів буде триматися лише один показник – то це помаранчевий рівень.

Зелена зона передбачає скасування всіх діючих обмежень. Вона буде вводитися у випадку досягнення двох показників: 1. Рівень захворюваності на ГРЗ не менше ніж в 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області. 2. Коефіцієнт виявлених випадків не перевищує 5%.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це не кінцевий термін.