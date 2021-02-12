У двох областях України виявили звалища епідемічно небезпечних відходів

Їх звозили, зокрема, з лабораторій, які тестують на коронавірус.

Фото: МВС

У Київській і Миколаївській областях поліція виявила несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медичних відходів. Представники фірми-ліцензіата звозили їх до складських приміщень замість того, щоб належно утилізувати.

Правоохоронці виявили тонни використаних медінструментів, лікарських діагностичних і дезінфекційних засобів, а також органічні медичні відходи та предмети з залишками біологічних рідин, відходи медичних закладів і мікробіологічних лабораторій, діяльність яких пов’язана із СОVID-19. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

"Згідно із правилами знищення лікарських і біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу відходів і передаються для знищення. Натомість підприємство, не виконуючи взятих зобов’язань, звозило залишки до складських приміщень, не передбачених для зберігання та утилізації епідемічно небезпечних медичних відходів, розташованих на території Миколаївської та Київської областей", - пояснили у МВС.

Фото: МВС

Фото: МВС

Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Встановлюється коло осіб, причетних до цього правопорушення.

Подію також можуть додатково кваліфікувати як порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в серпні компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, зокрема медичних і біологічних, замість утилізувати такі відходи у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання вивозила їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області. Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів Києва, у тому числі з інфекційних відділень.