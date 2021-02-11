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За добу на ковід захворіли 335 киян, 623 одужали

Госпіталізували 42 пацієнтів, 11 людей померли.

За добу на ковід захворіли 335 киян, 623 одужали
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за минулу добу виявили 335 хворих на коронавірус, померли 11 людей, одужали 623 пацієнти.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його даними, коронавірус діагностували у 191 жінка віком від 18 до 88 років, 124 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 10 дівчаток віком від 10 місяців до 18 років та 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

До лікарень госпіталізували 42 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (80), Деснянському (71) та Дарницькому (48) районах.

Від початку пандемії у столиці підтвердили вже 131 199 випадки коронавірусу.  2 484 пацієнти померли, подолали хворобу 83 307 мешканців Києва.

Нагадаємо, днем раніше у Києві за добу від ковіду одужало вчетверо більше людей, ніж захворіло.

В Україні за минулу добу виявили найбільшу з початку лютого кількість захворілих на ковід. Найбільше добове число випадків знову в Івано-Франківській області.

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