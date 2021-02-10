Sinovac подала заявку про реєстрацію в Україні вакцини від ковіду

Дозвіл на екстрене застосування вакцини Sinovac вже надали компетентні органи Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії.

Компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, дозвіл на екстрене застосування вакцини Sinovac вже надали компетентні органи Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії.

В міністерстві нагадали, що наприкінці грудня 2020 року державне агентство "Медичні закупівлі України" уклало договір на поставку 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac.

5 лютого голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого цього року.

Нагадаємо, вчора українська фармацевтична компанія "Лекхім" подала документи для реєстрації в Україні вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу.