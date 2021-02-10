Телеканали Медведчука поширювали російські фейки про коронавірус, - Мінкультури

У світі шириться величезна кількість інформації про коронавірус, і значна її частка вводить людей в оману, що потребує адекватної відповіді від владних структур. Тому українська влада вчинила правильно, запровадивши санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які "поширювали російські дезінформаційні, маніпулятивні наративи".

Про це сказав заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", передає Укрінформ.

"Нещодавно ПРООН робило дуже цікаве дослідження в контексті нових повідомлень про коронавірус і оцінку стосовно того, які з цих повідомлень підпадають чи не підпадають під визначення дезінформації чи мізінформації. Лише за період від березня по листопад 2020 року було відстежено 30 млн повідомлень про коронавірус, із них визначено як такі, що містять дезінформацію, 250 тисяч. Це багато – як одна цифра, так і друга цифра є насправді величезними", - наголосив Шевченко.

Водночас він додав, що дослідження, яке проводив NDI, показує: що більше людина відчуває, що вона перевантажена інформацією про коронавірус, тим гіршою є її здатність відрізняти правду від неправди. Тому в контексті інформування є надзвичайно важливими повідомлення, які люди отримують від влади, від надійних джерел, яким вони можуть довіряти і які навряд чи будуть вдаватись до маніпуляцій.

"При цьому, за тим же дослідженням NDI, більшість джерел про коронавірус є приватними. Більше 70% ця інформація – з приватних джерел, близько 20% - ця інформація з державних джерел. Тому тут теж є важливі питання", - зауважив заступник міністра.

Він зазначив, що, крім масштабних способів боротьби з дезінформацією, держава має протиставляти свої проактивні комунікації і адекватно реагувати. В цьому контексті запровадження санкцій проти каналів Медведчука Шевченко назвав правильним і ефективним.

"Україна вчинила правильно, безперечно. Це було юридично зважене рішення, воно було на часі, і це також є боротьба з дезінформацією, зокрема в контексті коронавірусу. Тому що багато фейків на цю тему звучало саме з цих телеканалів", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.