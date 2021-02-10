За ініціативи Фонду Богдана Губського відбулась міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба

У Києві завершилась міжнародна виставка: "Знак Соборності. Великий Герб України: від Нарбута до Якутовича", яку організував Фонд Богдана Губського «Україна XXI століття» за участі Українського Музею та Бібліотеки у Стемфорді (США) та 12 музейних інституцій України.

Виставка відбулася у Національному Художньому Музеї України та була присвячена традиції Великого Державного Герба України, історичні витоки створення якого сягають Визвольних змагань 1917-1921 років. Експозиція сформована з близько 60-ти артефактів, третину з яких було представлено для публічного огляду вперше.

Особливе місце зайняли раритети, які Фонд "Україна XXI століття" привіз із США. Вперше в Україні та у світі були представлені 14 ескізів державних символів України: державних гербів, прапорів та печаток, створених видатним українським геральдистом Миколою Битинським у 1939 році на замовлення уряду УНР в екзилі.

Видатні діячі науки та культури, громадські діячі, військові, історики та дипломати, які відвідали виставку, відзначили, що ця міжнародна подія стала для України справжнім дороговказом, показала витоки нашого Великого Державного Герба, його історичні корені, які сягають тисячолітньої історії та пояснила суспільству, який саме Герб треба прийняти в якості Великого Державного Герба.

Як зазначив Богдан Губський: "Культурна дипломатія є потужним інструментом, який допомагає віднайти та зосередитись на тому, що об’єднує, а не розділяє. Метою виставки було - висвітлити більш ніж 100-літню традицію створення Великого Державного Герба України та більш ніж тисячолітню історію складових Великого Герба: Знаку Княжої Держави Володимира Великого – Тризуба, герба Війська Запорізького – Козака з мушкетом та герба Галицько-Волинської держави – Лева. І на сьогодні можу із впевненістю сказати, що з цією місією ми впорались на 100%".

Унікальність виставки та її експонатів підкреслив і третій президент України Віктор Ющенко: «Нашій державі 30 років, а ми ще ведемо дискусію щодо Великого Герба. Насправді – основного Герба, тому що він якраз показує ту інтеграцію, яка переплітається в суспільному усвідомленні – «Хто ми такі?». Ідентифікація якраз таки починається з Великого Герба. Це найкращий символ української нації. Абсолютно прикро і недоречно те, що багато років ми провисли в порядку дня стосовно Великого Державного Герба України, який дуже наглядний для мільйонів людей, тому що він ілюструє конструкцію Української держави. Нація усвідомила, що у порядок дня потрібно ставити тему національної символіки. Це та місія, яка не може нічим замінитися. Мені прикро коли я чую, коли в парламенті деякі сили доводять, що Україні непотрібен Великий Герб. Дуже важливо сконцентруватися на те, щоб ми як нація отримали в державі Великий Герб».

Фонд "Україна XXI століття" і надалі продовжуватиме свою багаторічну діяльність щодо пошуку історичного спадку української держави, унікальних речей, які ніколи не були ще в Україні та представлення їх на всенародний показ.