В Офісі президента вважають, що ​відносини України та ЄС - "на одній з найвищих точок за всю історію"

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква вважає, що засідання Ради асоціації Україна - Європейський Союз, яке відбудеться сьогодні у Брюсселі, дасть старт реалізації практичних домовленостей, досягнутих президентом Володимиром Зеленським з лідерами ЄС, зокрема - щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та залучення до реалізації "зеленого" курсу ЄС.

Про це він написав у своїй колонці на сайті "Новое время".

"Сьогодні наші відносини з ЄС перебувають на одній з найвищих точок за всю історію. Це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, тобто стати повноцінним членом ЄС. Але вже зараз можна сміливо говорити, що маємо чітку траєкторію руху, високий рівень взаєморозуміння й довіри з нашими європейськими партнерами", – зазначив Жовква.

Він наголосив, що європейські партнери знають, що "для українців цінності свободи, гідності та демократії є екзистенційною потребою, і Україна сьомий рік поспіль захищає їх на Донбасі, роблячи внесок у європейську безпеку".

"Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради асоціації Україна - ЄС, яке стане точкою відліку для реалізації практичних домовленостей, досягнутих президентом Зеленським з лідерами ЄС. Очікуємо на офіційний початок діалогу з оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та процесу спільної оцінки досягнень цілей Угоди про асоціацію», – зауважив Жовква.

Він зазначив, що Україна першою з держав поза ЄС, долучиться до реалізації Зеленого курсу ЄС. Крім того, цього року очікується підписання Угоди про спільний авіаційний простір та зрушення в питанні укладення "промислового безвізу" з ЄС.

"Це дозволить зробити вихід виробників української промислової продукції на ринок ЄС простішим і дешевшим", - наголосив Жовква.

Українська сторона також готується до візиту Президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україну, який має відбутися 2-3 березня. Планується, що в межах цього візиту Мішель відвідає Донбас разом із Зеленським.

Нагадаємо, 9 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Брюсселі зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та висловив сподівання, що засідання Ради асоціації забезпечить прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України до ЄС.

Угода про асоціацію з ЄС повною мірою набула чинності з 1 вересня 2017 року. З 2014 року УА працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.

Україна та ЄС домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС в офлайн форматі 11 лютого 2021 року. Повідомлялося, що Рада асоціації розгляне такі питання: продовження роботи на основі спільної заяви 22-го саміту Україна-ЄС, зокрема в оцінці результатів Угоди про асоціацію, початок процесу оновлення Угоди про асоціацію, укладення Угоди про спільний авіаційний простір, обговорення прогресу у впровадженні "промислового безвізу", діалог про залучення України до реалізації можливостей Європейського зеленого курсу, зміцнення економічної інтеграції та подальші кроки щодо виходу з кризи, спричиненої рішеннями Конституційного Суду.

6 жовтня минулого року на полях 22-го саміту "Україна-Євросоюз" було підписано три угоди з Єврокомісією і три угоди з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування різних проектів. Зокрема, підписано угоду про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" на суму 30 млн євро.Також було підписано угоду про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" на суму 20 млн євро, метою якої є залучення допомоги ЄС для зміцнення демократії в Україні.