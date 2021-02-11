Зеленський разом з послами G7 прибув на Донбас

Політики ознайомляться із ситуацією на передовій і поспілкуються з військовослужбовцями.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.

Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки", інформує пресслужба Офісу президента.

"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, сьогодні вранці на Донбасі російський снайпер убив бійця ЗСУ.

Нагадаємо, 20 січня на Донбасі побувала нова голова ОБСЄ Анн Лінде. Вона ознайомилася з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації.

У березні 2020 Лінде вже їздила в зону ООС як міністр закордонних справ Швеції.