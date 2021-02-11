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На Донбасі від пострілу російського снайпера загинув український військовий

Боєць помер під час евакуації.

На Донбасі від пострілу російського снайпера загинув український військовий
Фото: EPA/UPG

На Донбасі російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по українських позиціях зі снайперської зброї. Внаслідок цього один український воїн отримав важке поранення, внаслідок якого помер.

Про це інформує пресслужба української делегації в ТКГ.

"Сьогодні/, 11 лютого, близько 9:30 на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Не зважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації", - сказано в повідомленні.

Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора збройні формування Російської Федерації відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї неподалік населеного пункту Піски. Внаслідок цього український воїн отримав вогнепальне поранення.

Увечері 7 лютого ворожий снайпер поранив українського військового поблизу Михайлівки.

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