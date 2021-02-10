Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку

Під час обшуку у Тверському тупику у центральній частині Києва, до якого зранку прибули активісти Національного корпусу, поліцейські вилучили кілька одиниць зброї та гранати.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За словами начальника Головного управління Нацполіції в Києві Андрія Крищенка, усі ці предмети будуть направлені на експертизу.

Фото: Нацполіція

"У результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено більше ста осіб, із якими проводять процесуальні дії", - зазначив Крищенко.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, сьогодні Національний корпус заявив про блокування озброєних тітушок в центрі Києва.

"Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками, яких Медведчук за гроші звозить до Києва для провокацій та дестабілізації ситуації в країні", - повідомив лідер Національного корпусу Андрій Білецький.

У Нацкорпусі також заявили, що тітушок привезли для провокацій для дестабілізації ситуації через санкції проти каналів 112, NewsOne та ZIK.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива назвав акцію Нацкорпусу провокацією і заявив, що відбуваються спортивні збори та змагання ГО "Патріоти за Життя" в м.Києві, які намагаються зірвати люди Білецького.