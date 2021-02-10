​Україна пропонує НАТО повітряний простір біля Криму для повітряних операцій, - Криклій

"Сподіваємось на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією".

Україна сподівається на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією та пропонує використовувати для повітряних операцій повітряний простір у Сімферопольському районі.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час переговорів із заступником Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером.

Зустріч відбулась у рамках робочого візиту урядової делегації до Брюсселя.

"Україна дотримується обраного курсу на інтеграцію до євроатлантичних систем колективної безпеки. Одним із важливих напрямків такої інтеграції є участь України у Програмі НАТО з обміну даними про повітряний рух. У сучасних умовах важливо посилювати контроль цивільного повітряного руху та реагувати на кризові ситуації в районі Чорного моря та зони АТО. Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо. Сподіваємось на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією", - зазначив Криклій.

Сторони обговорили участь Мінінфраструктури у процесі підготовки проведення спільних навчань Україна-НАТО в Чорному морі "Coherent Resilience 2021", а також - можливу співпрацю у галузі кібернетики.

Нагадаємо, Національний центр управління і випробувань космічних засобів України постійно фіксує нові російські військові об’єкти, які з’являються в окупованому Криму з початку анексії.