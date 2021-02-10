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ГоловнаСуспільствоЖиття

З Києва вночі вивезли три тисячі тонн снігу, але нова хуртовина ще раз все замела

Погода не дає спуску комунальним службам.

Фото: facebook/Комунальна корпорація Київавтодор

З Києва минулої ночі вивезли три тисячі тонн снігу, але нова хуртовина фактично звела зусилля комунальників нанівець.

"Уночі дорожники продовжили очищати Київ від снігу. Близько першої години ночі розпочався новий снігопад. Тож, все, що було розчищено, швидко почало замітати. Чистимо дороги й тротуари повторно", - повідомили в пресслужбі "Київавтодору".

Фото: facebook.com/kievavtodor

Вночі в столиці працювали більше 400 одиниць техніки та сорок бригад (250 осіб), які прибирали сніг вручну. Зранку кількість комунальників з лопатами подвоїли, також залучили додатково близько тридцяти одиниць техніки.

"Разом з посиленим очищенням місту, тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено більше 3 тисяч тон. Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси. Снігопад продовжується. Звертаємось до водіїв утриматись від поїздок на власних авто. Зменшення навантаження, зокрема на автомобільний трафік, дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди", - попросили комунальники.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook/Комунальна корпорація Київавтодор

Фото: facebook/Комунальна корпорація Київавтодор

Фото: facebook/Комунальна корпорація Київавтодор

Фото: facebook/Комунальна корпорація Київавтодор

Фото: facebook/Комунальна корпорація Київавтодор

Фото: facebook/Комунальна корпорація Київавтодор

Фото: facebook/Комунальна корпорація Київавтодор

Нагадаємо, що територією України на цьому тижні пройдуть кілька циклонів зі значними опадами у вигляді снігу. Останній з циклонів під кінець тижні відкриє доступ холодному арктичному повітрю, що різко знизить температуру повітря на вихідні.

У Києві сильний снігопад почався в ніч на 8 лютого. Протягом вівторка дороги й тротуари трохи розчистили, але в ніч на 10 лютого на місто обрушилась нова хуртовина. 

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