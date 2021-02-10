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Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Північ", біля населеного пункту Шуми, противник вів вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

"На прицільні обстріли українські військові надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - повідомили у штабі.

Від початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом 9 лютого в районі ООС було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Про втрати серед ЗСУ не повідомлялося.

У понеділок, 8 лютого, на блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію.

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