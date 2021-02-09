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На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію

Чоловік не відреагував на попереджувальний постріл і натиснув на газ.

У понеділок, 8 лютого, близько 12 години дня військовослужбовець Об'єднаних сил відкрив вогонь по автомобілю ВАЗ-2105, який намагався прорватися на окуповану територію. Водій машини загинув, а його пасажира поранено.

Про це йдеться в повідомленні прессцентру ООС.

"На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження. В результаті кількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб – водій та пасажир. Працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомоги та транспортували їх до лікувального закладу. На жаль, водій автомобіля помер дорогою до лікарні", - повідомили військові.

Справа перебуває на контролі військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.

Село Вікторівка, де це сталося, знаходиться поруч з зоною розведення біля Петрівського.

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