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Рух транспорту обмежено у семи областях і Києві

Рятувальники витягли із заметів 13 "швидких" і 10 автобусів.

Рух транспорту обмежено у семи областях і Києві
Фото: 056.ua

Ускладнення погодних умов стали причиною обмеження руху транспорту у семи областях і Києві.

За даними ДСНС, станом на ранок 9 лютого рух великогабаритного транспорту заборонено у:

  • Київській області - траси М-01 Київ-Чернігів, М 03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль -Маріуполь;
  •  Полтавській - М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь;
  •  Рівненській - М-06 Київ-Чоп;
  •  Житомирській - М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель;
  •  Черкаській - М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ -Знаменка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь;
  •  Чернігівській - М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми;
  •  Києві по всьому місту.

У Волинській області обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також вантажівок на автошляхах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський і с. Павлівка та Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка між с. Павлівка та смт Михайлівка і Т-03-03 Луцьк-Дубно.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 279 транспортних засобів (з них 13 карет швидкої медичної допомоги та 10 автобусів) та надано допомогу 500 особам.

Загалом у місцях відстою перебуває близько 3 000 великовагового автотранспорту. На в'їздах до Києва рятувальники розгорнули вісім пунктів обігріву.

Як повідомляли, через негоду без світла залишилися 273 населених пунктів у 12 областях.

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