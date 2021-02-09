Рух транспорту обмежено у семи областях і Києві

Ускладнення погодних умов стали причиною обмеження руху транспорту у семи областях і Києві.
За даними ДСНС, станом на ранок 9 лютого рух великогабаритного транспорту заборонено у:
- Київській області - траси М-01 Київ-Чернігів, М 03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль -Маріуполь;
- Полтавській - М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь;
- Рівненській - М-06 Київ-Чоп;
- Житомирській - М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель;
- Черкаській - М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ -Знаменка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь;
- Чернігівській - М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми;
- Києві по всьому місту.
У Волинській області обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також вантажівок на автошляхах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський і с. Павлівка та Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка між с. Павлівка та смт Михайлівка і Т-03-03 Луцьк-Дубно.
Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 279 транспортних засобів (з них 13 карет швидкої медичної допомоги та 10 автобусів) та надано допомогу 500 особам.
Загалом у місцях відстою перебуває близько 3 000 великовагового автотранспорту. На в'їздах до Києва рятувальники розгорнули вісім пунктів обігріву.
Як повідомляли, через негоду без світла залишилися 273 населених пунктів у 12 областях.