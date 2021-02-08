Кличко: дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють у посиленому режимі

Дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях столиці у посиленому режимі. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram каналі, повідомляє його офіційний сайт. Він також опублікував відео про те, як прибирають сніг у місті.

За словами Кличка, як і прогнозували синоптики, у Києві сильно сніжить та найближчими днями негода не відступить.

«Дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях столиці в посиленому режимі. Міська влада зверталася до водіїв, за можливості, залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом. А тих, хто таки виїхав, закликали не паркувати авто на узбіччях доріг та в недозволених місцях. На жаль, не всі дослухалися. А це ускладнює роботу дорожніх служб із прибирання міста», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що і дорожники, і комунальники продовжують працювати. З ночі на вулицях столиці розчищають сніг понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання.

Мер нагадав, що спостерігати в режимі онлайн скільки снігоприбиральної техніки та де саме працює зараз у Києві, можна на інтерактивній мапі на сайті КМДА.

«Зазначу, що в’їзд великогабаритного транспорту до столиці тимчасово обмежений. Та ще раз звертаюся до водіїв: скористайтеся громадським транспортом, не виїжджайте в місто приватними авто! Бережіть себе та не ускладнюйте ситуацію на дорогах і роботу снігоприбиральної техніки», – закликав Віталій Кличко.