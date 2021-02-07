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Президент Литви назвав зміни до Конституції України, ініційовані два роки тому, історичними

7 лютого 2019 Рада проголосувала за визначення курсу до ЄС і НАТО в Конституції. 

Президент Литви назвав зміни до Конституції України, ініційовані два роки тому, історичними
Фото: Макс Левин

Президент Литви Гітанас Науседа у Твіттері зробив допис з нагоди другої річниці змін до Конституції України. Литовський лідер закликав українську владу бути сильною на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, закріпленої в Основному законі. 

"Два роки тому український Парламент проголосував за внесення змін до Конституції, визначивши приєднання до ЄС та НАТО стратегічними цілями. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України. Литва підтримує зусилля України!" - заявив президент Литви. 

Він побажав президенту України Володимиру Зеленському та Україні залишатися сильними на цьому шляху. 

Два роки тому, 7 лютого 2019 року, Верховна Рада України ухвалила ініційований п’ятим президентом Петром Порошенком Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)".

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