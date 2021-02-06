​В Раді розглядають можливість позачергової сесії на наступному тижні

"Питання проведення сесії обговорюється. Але поки без точної дати".

Верховна Рада може зібратися наступного тижня на позачергову сесію.

На порядку денному питання законодавчих змін щодо повноважень виконуючого обов'язки міністра. Розгляд питання щодо призначення Юрія Вітренка віце-прем’єром, міністром з питань енергетики малоймовірний. Наразі необхідних голосів "за" не вистачає. Збір голосів триває.

Про це LB.ua повідомили декілька джерел у фракції "Слуга народу". Інформацію підтвердив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Обговорюється такий варіант (Ред.: проведення позачергової сесії ВР наступного тижня). Необхідно прийняти закон про повноваження в.о. міністра. Поки питання Вітренка не обговорюється", — зазначило джерело з керівництва партії "Слуга народу".

Інший співрозмовник з фракції "Слуга народу" наголосив, що "питання проведення сесії обговорюється. Але поки без точної дати".

Ще один депутат зі "Слуги" підкреслив, що "наразі триває збір голосів за Вітренка. Але поки їх недостатньо".

Водночас, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк в коментарі LB.ua підтвердив, що "ймовірність проведення сесії справді є".

"Вони зараз рахують голоси. Тому можуть і не зібрати", - сказав Железняк. Позачергові сесії скликаються головою Верховної Ради на вимогу президента або не менше 150 народних депутатів.

Виключений зі фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський в своєму телеграм-каналі теж повідомив про ймовірність позачергової сесії.

"Наступного тижня нас чекає спроба зібрати і провести позачергову сесію. Ймовірно, в середу - в день, коли запланований з'їзд партії СН. Поки розглядаються два варіанти її проведення: А) внести міністра енергетики Вітренко і продавити його через зал під акомпанемент загрози віялових відключень електрики через кризу в енергетиці; Б) проголосувати в якомусь із законопроєкті в поправку, яка дозволяє в.о. міністра виконувати обов'язки 90 днів (зараз 30, і у Вітренко вони минули)".

Нагадаємо, що Юрій Вітренко з 22 грудня 2020 року займає посаду першого заступника міністра енергетики України і виконує обов'язки міністра.

Верховна Рада двічі розглядала його кандидатуру для призначення повноцінним міністром, але обидва рази він отримував відмову. 17 грудня, ще до призначення в Міненерго, за Вітренка проголосували тільки 186 депутатів, а 28 січня - 204 депутати.

Прем'єр Денис Шмигаль має до кінця лютого ще раз внести кандидатуру на посаду міністра. Не виключено, що це знову буде Вітренко.