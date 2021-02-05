Венедіктова призначила нового прокурора Одеської області

Його попередник не пройшов атестацію.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила нового керівника Одеської обласної прокуратури, ним став співробітник Офісу генпрокурора Сергій Костенко.

Про це йдеться на сайті ОГП.

Попередній прокурор області Максим Вихор не пройшов атестацію в 2020 році і був звільнений в кінці липня. Після цього обов'язки прокурора виконував перший заступник Вадим Веніславський.

Сергій Костенко - уродженець міста Арциз в Одеській області, вищу освіту здобував в Одесі і тут же починав прокурорську кар'єру.

Дослужився до заступника прокурора Одеської області, після чого його відрядили в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів.

Останнім часом працював в Офісі генерального прокурора на посаді заступника начальника управління Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР.