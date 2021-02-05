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Російській акторці заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму

Тарханова в минулому році знімалася на окупованому півострові.

Російській акторці заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму
Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники не пустили в Україну російську акторку, яка у 2020 році порушила порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

В повідомленні Державної прикордонної служби не вказано імені акторки, але її називають виконавицею головної ролі у серіалі "Непотопляемая". Його почали знімати в Криму восени минулого року, головну роль там виконує Глафіра Тарханова.

Акторка прилетіла зі Стамбулу в аеропорт "Бориспіль", де її притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-2 КУпАП. Після цього Тархановій відмовили в перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Згодом акторку повернули до країни вильоту, тобто в Туреччину.

Нагадаємо, що порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком автоматично порушує українське законодавство.

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