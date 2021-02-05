У сайтів телеканалів 112, NewsOne і ZIK відібрали домени .ua

У сайтів пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK відібрали домени. Зараз вони доступні на резервних адресах.

"Старі домени у сайтів забрали, вони були "розделеговані". По суті власники доменів, сайти телеканалів, втратили можливість їх адмініструвати", - зазначається у повідомленні на сайті ZIK.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції Ради національної безпеки та оборони, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.

Секретар РНБО Олександр Данілов заявив, що в Україні працює багато телеканалів з антиукраїнським порядком денним, і після надходження підтверджувальних документів РНБО запроваджуватиме санкції стосовно них.

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 4 лютого посли країн "Великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука.